Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zinswende sei ein Segen für die gebeutelte Bankenbranche in der Eurozone. Sie hebe die Erträge an und steigere auch die Gewinne. Aktuell stehe aber eine Rezession in Europa vor der Tür, die durch hohe Kreditausfälle die Geldhäuser belasten könnte. Die Kursziele der Experten würden daher auch bei der Aktie der Deutschen Bank teilweise stark auseinander gehen.Trotz Krieg, Inflation und einer drohenden Wirtschaftskrise traue der Konsens der Aktie der Deutschen Bank auf Sicht von zwölf Monaten 12,13 Euro zu. Damit sei das Mittel der Schätzungen im laufenden Jahr immer über 12,00 Euro geblieben. Zum aktuellen Kurs wäre das ein Potenzial von rund 54 Prozent.Der Konsens sei das Mittel aller verfügbaren Analystenschätzungen. Bloomberg liste 28 Experten, von denen elf derzeit bei der Aktie zugreifen würden. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe sogar ein Kursziel von 17,30 Euro ausgegeben. Zwölf Experten würden die Papiere derzeit halten.Auf der anderen Seite würden fünf Analysten zum Verkauf raten. Das niedrigste Kursziel dabei habe mit 7,70 Euro das Bankhaus Metzler ausgegeben.Die Chancen durch die Zinswende bestehen fort, ein Neueinstieg drängt sich aber nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 06.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link