Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,359 EUR -0,12% (05.04.2023, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,328 EUR -1,45% (04.04.2023, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,30 USD -0,77% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Tagen habe es eine zaghafte Erholung der Deutsche Bank-Aktie gegeben. Die Kursverluste von vor zehn Tagen seien zum Teil aufgeholt, die 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro sei noch ein Stück entfernt. Rückenwind könnte nun von einer Analystenschätzung kommen, die es in sich habe. Es gehe um eine glatte Kursverdopplung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 19,40 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Chris Hallam habe in einer aktuellen Studie auf die überdurchschnittlich starken Kursverluste der Aktie seit Anfang März verwiesen und sie mit den Problemen in der Bankenbranche und Sorgen um ein Überspringen der Credit Suisse -Probleme begründet.Zugleich bleibe er zuversichtlich. Er habe seine Schätzungen aktualisiert und insgesamt höhere Erträge im Privatkundengeschäft und angesichts steigender Zinsen auch eine höhere Marge in sein Bewertungsmodell eingearbeitet. Für das erste Quartal habe er dagegen seine Ertragsprognose für das Investmentbanking gekappt und auch seine Schätzung für Aktienrückkäufe zwischen 2023 und 2026 und die Gewinnausschüttungsquote ab 2024 gesenkt.Das von Goldman Sachs ausgegeben Kursziel sei das höchste, das derzeit ein Experte für die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten sehe. Es würde vom aktuellen Niveau mehr als eine Verdopplung des Kurses bedeuten. Das sehr positive Votum könnte zumindest vor dem langen Oster-Wochenende dem Kurs Beine machen und ihn über die 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro heben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link