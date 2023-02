Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Quartalszahlen, die die Deutsche Bank vergangenen Donnerstag vorgelegt habe, hätten den höchsten Nettogewinn seit 15 Jahren ausgewiesen. Doch der Markt habe mehrere Punkte kritisiert und den DAX-Titel auf Talfahrt geschickt. Der Aktienkurs notiere nun deutlich unter 12,00 Euro. Inzwischen hätten sich indes mehrere Analysten zu Wort gemeldet.Die US-Bank JPMorgan habe das Votum für die Deutsche Bank-Aktie nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nach einer näheren Betrachtung der Ergebnisse habe Analyst Kian Abouhossein seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie im Jahr 2023 um drei Prozent erhöht. Sein Kursziel mache er nun am Jahr 2024 fest, für das seine Gewinnerwartung jedoch unverändert geblieben sei.US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 16,90 auf 19,30 Euro erhöht und das Rating auf "Buy" belassen. Wegen der etwas schwächer als erwarteten Erträge habe er seine Schätzungen ein wenig gesenkt, habe Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Dies werde aber durch geringere Kosten ab 2024 überkompensiert, sodass seine Prognosen für das Nettoergebnis in den beiden kommenden Jahren über den Konsensprognosen lägen.Trotz der negativen Reaktion auf die Zahlenpräsentation vergangenen Donnerstag bei der Deutschen Bank seien die ersten Reaktionen der Analysten eher positiv. Auch DER AKTIONÄR halte den Kursrückgang für übertrieben. Für spekulativ-orientierte Anleger dürfte das eine Einstiegschance bieten, der seit letzten Herbst bestehende Aufwärtstrend ist bei 11,15 Euro noch immer voll intakt, so Fabian Strebin. (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: