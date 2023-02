Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenende pirsche sich die Aktie der Deutschen Bank erneut an die Marke von 12,00 Euro heran. Die Anfang des Monats präsentierten Quartalszahlen seien teils hinter den Erwartungen zurückgeblieben, vor allem eine Pause bei den Aktienrückkäufen habe geschmerzt. Seit Jahresbeginn hinke die Kursentwicklung der Branche hinterher, das sollten Anleger jetzt beachten.Die Sanierung der Deutschen Bank sei mit dem Jahreswechsel erfolgreich abgeschlossen worden, das wichtigste Ziel - eine materielle Rendite auf das Eigenkapital nach Steuern von 8 Prozent - sei aber nur durch zwei Sondereffekte erreicht worden. Nach dem Rückkauf eigener Aktien im Januar 2022 für 300 Millionen Euro hätten sich Anleger jetzt ein Anschlussprogramm erhofft. Das solle laut Vorstand aber wenn dann erst im weiteren Jahresverlauf kommen.Seit Jahresbeginn gehöre der EURO STOXX-Banks zu den besten Branchen in Europa. Der Index habe satte 22 Prozent zugelegt, die Aktie der Deutschen Bank hinke mit rund 12 Prozent aber hinterher. Die Ankündigung eines weiteren Rückkauf-Programms oder positive News zum Geschäftsverlauf könnten wieder neue Impulse setzen.Zudem sei die Bewertung beim 2023er KGV mit 6 unter dem Peergroup-Mittelwert von etwa 8 deutlich günstiger. Attraktiver werde zunehmend auch die Dividende, die für das Geschäftsjahr 2022 von 0,20 Euro je Aktie auf 0,30 Euro erhöht werden solle. Die Hauptversammlung müsse dem noch zustimmen. Bis 2025 sollten die Ausschüttungen sukzessive steigen.Die Aktie habe aktuell eine Schwächephase nach den durchwachsenen Zahlen und bisher im laufenden Jahr eine Underperformance aufs Parkett gelegt. Das biete indes Potenzial für den weiteren Jahresverlauf, zumal es operativ wieder rund laufe bei der Deutschen Bank.Mutige nutzen daher das aktuelle Kursniveau zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link