Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,396 EUR -0,85% (12.07.2023, 15:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,377 EUR -1,06% (12.07.2023, 14:54)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,43 USD +1,16% (11.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie, die den Handel gestern noch mit einen Plus beendet habe, müsse am Mittwoch in einem ansonsten freundlichen Marktumfeld Einbußen hinnehmen. Unternehmensspezifische Gründe würden jedoch nicht vorliegen. Vielmehr mache den Papieren des Branchenprimus der schwindende Optimismus der Analysten zu schaffen.Keefe Bruyette & Woods (KBW) etwa hätten den Bankentitel auf "Market Perform" heruntergestuft. Und auch die HSBC habe das Kursziel - im Rahmen eines bestätigten "Hold"-Rating - von 10,50 auf 9,80 Euro frisch reduziert. HSBC-Analyst Piers Brown rechne in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Investmentbanken mit schwächeren Ergebnissen bei geringer Volatilität. Die Erträge dürften im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 15 bis 20 Prozent niedriger liegen. Hauptverantwortlich sei das Anleihen-Geschäft.Bereits am gestrigen Dienstag habe die französische Großbank Société Générale den DAX-Wert von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel von 17,00 auf 9,50 Euro gekappt. Demnach wäre die Aktie mit Blick auf das aktuelle Kursniveau fair bewertet. Die meisten europäischen Banken hätten zwar in Aussicht gestellt, dass sie nur in begrenztem Maße von der bald zur Veröffentlichung anstehenden, endgültigen Formulierung der neuen Eigenmittelanforderungen an die Banken betroffen seien, habe Analyst Andrew Lim in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Deutsche Bank aber rage als Ausnahme heraus. Die entsprechende Prognose des Instituts beinhalte unter anderem nicht die Auswirkungen der aggregierten Eigenmitteluntergrenze (Output Floor), die erheblich sein könnten.Die Deutsche Bank-Aktie, die am Mittwoch (Mittagszeit) rund 1,6 Prozent auf 9,33 Euro verliere, hänge momentan im Seitwärtstrend fest. Nach oben bilde die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke weiterhin einen starken Widerstand. Frische (positive) Impulse könnten am 26. Juli im Rahmen der Q2-Zahlen kommen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link