Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neuen Informationen zur Zinspolitik in den USA und Europa würden die Kurse vieler Bankaktien seit zwei Tagen ordentlich durchschütteln. Schneller als gedacht sinkende Zinsen würden Erträge kosten und somit Gewinn. Relativ gut habe sich hingegen die Aktie der Deutschen Bank entwickelt.Bis zum Oktober hätten die Papiere von Deutschlands größtem Finanzinstitut im Vergleich zur europäischen Konkurrenz underperformt. Denn vom Absturz im vergangene März habe sich der Kurs bis dahin nicht erholt.Damals sei die Krise unter den US-Regionalbanken ausgebrochen, mehrere Geldhäuser seien Pleite gegangen. Die Deutsche Bank-Aktie habe aufgrund von Gerüchten, die die Stabilität des Konzerns betroffen hätten, übermäßig verloren. Zwar hätten sich diese als haltlos herausgestellt, die Aktie habe dennoch nicht wieder aufholen können.Die Ende Oktober mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 10,18 Euro eingeleitete Gegenbewegung habe sich in einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend fortgesetzt. Der sei trotz der Zinssenkungs-Fantasien des Marktes voll intakt. Auch heute strebe der Kurs deutlich nach oben, während viele Branchenwerte abgeben müssten.Die Bewertung sei zudem weiterhin eine der niedrigsten im Sektor. Für kommendes Jahr werde lediglich ein KGV von 5 erwartet, während die Analysten durchschnittlich 7 für die Peers prognostizieren würden. Und das liege bereits um die Hälfte unter der Gesamtmarktbewertung.Kursbefeuernd sollten neue Aktienrückkäufe im kommenden Jahr wirken. Zusätzlich zu den acht Milliarden Euro, die in den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollten, komme noch ein unbestimmter Betrag aus drei Milliarden Euro an freiwerdendem Eigenkapital.Investierte bleiben auch zum Jahresende bei der Aktie an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2023)