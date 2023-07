Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,377 EUR -0,06% (11.07.2023, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,36 EUR -0,70% (11.07.2023, 12:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,31 USD +0,88% (10.07.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger würden nach einem schwachen Juli-Auftakt nun wieder etwas zuversichtlicher an Aktien herangehen und auch der DAX lege leicht zu. Bei der Deutschen Bank und anderen Finanzdienstleistern seien Kunden und Anleger allerdings verunsichert, da Hacker umfangreiche Kundendaten hätten erbeuten können. Das sei jetzt wichtig.Das am Freitag bekannt gewordene Datenleck bei einem Dienstleister für den Kontowechsel treffe mehr Bankkunden als zunächst bekannt. Auch die Direktbank ING und die zur Commerzbank gehörende Comdirect seien von dem Hackerangriff betroffen gewesen, wie beide Häuser am Dienstag bestätigt hätten. Zuvor habe das Handelsblatt berichtet.Am Freitag habe bereits die Deutsche Bank als Reaktion auf einen Medienbericht öffentlich gemacht, dass bei ihr und bei der Postbank personenbezogene Daten einer nicht genannten Anzahl von Kundinnen und Kunden in Hände von Unbekannten gelangt seien. Nach Informationen des Bonner General-Anzeigers sei es um Vornamen, Namen und Kontonummer (IBAN) gegangen.Die Banken hätten nach eigenen Angaben die betroffenen Kundinnen und Kunden über den Vorfall informiert. Die Deutsche Bank habe nach Angaben eines Sprechers Betroffene aufgerufen, ihre Konten auf verdächtige Abbuchungen oder ungewöhnliche Aktivitäten zu überprüfen. Unautorisierte Lastschriften könnten bis zu 13 Monate rückwirkend zurückgegeben werden. Das Geld werde dann von der Bank erstattet.Im Fall von Deutscher Bank und Postbank sei es nach Angaben des größten deutschen Geldhauses um Kunden gegangen, die in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2020 den Kontowechsel-Service genutzt hätten. Auch bei der ING Deutschland handele es sich nach Angaben eines Sprechers um Kontowechsel, die einige Jahre zurücklägen.Seit September 2016 seien Geldinstitute in Deutschland gesetzlich verpflichtet, Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kontowechsel zu unterstützen. Das neue Institut müsse ein- und ausgehende Überweisungen sowie Lastschriften des alten Kontos übernehmen. Nach spätestens zwölf Geschäftstagen solle das neue Konto eingerichtet sein. Die Regelungen seien Teil des Zahlungskontengesetzes, mit dem eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt worden sei.Die Aktie der Deutschen Bank sei kurzzeitig von den schlechten Nachrichten nach unten gezogen worden. In dieser Woche stabilisiere sich der Titel allerdings bereits wieder und die Unterstützung an der wichtigen 9-Euro-Marke bleibe weiterhin standhaft. Nach oben bilde die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke weiterhin einen starken Widerstand.Anleger brauchen weiter Geduld, die aktuelle Seitwärtsphase kann sich über weitere Wochen ziehen, solange es keine klaren neuen Impulse gibt, so Tim Temp von "Der Aktionär". Am 26. Juli könnte es soweit sein - dann würden die neuen Quartalszahlen präsentiert. (Analyse vom 11.07.2023)Mit Material von dpa-AFX