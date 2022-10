Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mit Spannung würden Anleger die Quartalszahlen der Deutschen Bank erwarten, die morgen vorgelegt werden sollten. Es sei das letzte Mal, dass sich der Vorstand in die Bücher blicken lasse, bevor mit dem vierten Quartal des laufenden Jahres der Umbau vorerst enden solle. Das Umfeld sei dafür aktuell sehr anspruchsvoll.Bisher laufe es gut für die Deutsche Bank. Trotz heraufziehender Rezession seien bisher keine großflächigen Kreditausfälle verzeichnet worden. Allerdings sei wahrscheinlich, dass das Management die Risikovorsorge erhöhen müsse.Die Analysten würden in den drei Monaten bis Ende September mit einem Erlös 6,50 Milliarden Euro rechnen. Das wären acht Prozent mehr als noch vor einem Jahr (6,04 Milliarden Euro). Der Nettogewinn könnte laut der Prognosen gar von 306 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 960 Millionen Euro zugelegt haben. Dabei dürfte das günstige Zinsumfeld endlich positiv durchschlagen. Im Investmentbanking gebe es zwar eine Flaute im M&A-Geschäft. Die Deutsche Bank sei dort aber weniger aktiv als amerikanische Konkurrenten und dürfte vielmehr vom florierenden Handelssegment profitiert haben.Zusammen mit den Zahlen richte sich der Blick natürlich auf das Gesamtjahr und damit die Prognose: Bisher habe das Management an den Zielen festgehalten, eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent nach Steuern im Gesamtjahr zu erreichen. Das Kosten-Ertrags-Ziel sei auf höchstens 75 Prozent angehoben worden. Höhere Erträge könnten hier helfen. Im September habe Finanzvorstand James von Moltke gesagt, dass man das obere Ende der Ertragsspanne von 26 bis 27 Milliarden Euro anpeile.Investierte bleiben dabei, Interessierte legen sich auf die Lauer und warten die Zahlen ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link