Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe zwar 2022 ihre Sanierung abgeschlossen, gerade im Privatkundengeschäft solle jedoch nachgeschärft werden. Der neue Vorstand Claudio de Sanctis tüftele an einem Strategie-Update. Dazu könnten auch Neuerungen im Bereich Brokerage und Robo Advising gehören. Komme hier Scalable ins Spiel?Laut Informationen des Handelsblatts habe es zuletzt Gespräche zwischen der Deutschen Bank und dem Neobroker Scalable aus München gegeben. Demnach solle das Frankfurter Geldhaus prüfen, inwiefern Scalable für die neue Strategie im Privatkundenbereich interessant sein könnte. Dabei sei aber unklar, ob es um eine Kooperation oder eine Beteiligung gehe. Die Gespräche befänden sich laut Insidern noch in einem frühen Stadium, so das Handelsblatt. Die Deutsche Bank habe sich auf Anfrage nicht äußern wollen. Eine Scalable-Sprecherin habe mitgeteilt, dass das Unternehmen Gerüchte nicht kommentiere.Da die Deutsche Bank Anfang 2024 ein App-basiertes Angebot für Kunden mit Anlagebedarf auf den Markt bringen möchte, könnte zumindest eine Kooperation Sinn machen. Zumal sich das Geldhaus derzeit auf Geschäftsbereiche konzentriere, die wenig Eigenkapital benötigen würden. Zuletzt sei beispielsweise der M&A-Bereich im Investmentbanking gestärkt worden.Eine Kooperation mit Scalable könnte für die Deutsche Bank im Privatkundensegment durchaus sinnvoll sein. Ob der Vorstand überhaupt an mehr interessiert sei, lasse sich aktuell nicht abschätzen.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern wieder den Rückwärtsgang eingelegt und sich von der 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro entfernt. Nun komme erneut die 10-Euro-Marke in den Fokus. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: