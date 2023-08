Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vergangene Woche hätten Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China die Märkte geprägt. Die neue Woche könnte ähnlich turbulent werden, denn führende Notenbanker würden sich treffen. In der Vergangenheit seien bei der Konferenz in Jackson Hole oft wichtige Richtungsentscheidungen getroffen worden. Aktuell stehe das Thema Zinsen und Inflation im Fokus.Als zentrales Ereignis der neuen Woche gelte das von Donnerstag bis Samstag stattfindende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Aufmerksamkeit richte sich vor allem auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell, verbunden mit der Hoffnung auf neue Hinweise zum weiteren Zinskurs der Währungshüter.Jüngst recht starke US-Konjunkturdaten hätten unter Investoren wieder Ängste geschürt, der Kampf gegen die hohe Inflation könnte noch andauern und die Zinsen womöglich noch für längere Zeit hoch bleiben. Steigende Renditen an den Anleihemärkten hätten diese Sorgen belegt.Auf dem anstehenden Notenbanker-Treffen dürfte Powell jedenfalls noch nicht daran denken, den Sieg über die Inflation und damit ein Ende des geldpolitischen Straffungskurses auszurufen, habe der US-Volkswirt der Schweizer Bank UBS, Jonathan Pingle, in einem Ausblick auf das Treffen geschrieben. In seiner Rede könnte Powell zwar Hoffnung ausdrücken angesichts des jüngst etwas nachlassenden Preisdrucks, zugleich aber betonen, dass es nicht einfach werde, die Preisstabilität wiederherzustellen.Weitere Zinserhöhungen hätten das Potenzial die Aktienmärkte auszubremsen. Auch für Banken sei das aktuelle Zinsniveau nicht mehr nur positiv im Sinne höherer Zinserträge. Die Nachfrage nach Darlehen könnte zurückgehen und die Kreditausfälle steigen. Das habe auch Signalwirkung für die Eurozone und somit die Deutsche Bank.Im aktuellen Umfeld dürfte es die Aktie der Deutschen Bank nicht leicht haben. Derzeit stehe der Kurs kurz über dem GD50 bei 9,76 Euro. Bei 9,72 Euro komme schon die 100-Tage-Linie in Sicht. In die andere Richtung würde bei 9,90 Euro der kurzfristige Abwärtstrend vom Juli verlaufen.Investierte bleiben mit einem Stopp bei 8,00 Euro an Bord, ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Mit Material von dpa-AFX