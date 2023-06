Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sei da jemand nach der Krise bei der Credit Suisse und diversen Regionalbanken in den USA nervös geworden? Die Europäische Zentralbank (EZB) solle sich jedenfalls neuerdings ziemlich genau anschauen, wie lange einzelne Banken im Ernstfall mit Einlagenabflüssen und mangelhafter Liquidität auskommen könnten.Die sogenannte "Überlebensdauer" solle dieser Tage besonders im Fokus der Bankenaufsicht stehen. Das berichte Bloomberg heute unter Berufung auf Insider. Unter der "Überlebensdauer" werde eine Kennziffer verstanden, die angebe, wie lange eine Bank mit ihren verfügbaren Mitteln und zu erwartenden Geldflüssen ohne frisches Kapital ihren Betrieb gewährleisten könne. Diese Zahl sei nicht öffentlich.Es gebe zwar öffentlich bekannte Zahlen von Banken, aus denen auch ersichtlich sein könne, wie gut eine Bank kapitalmäßig aufgestellt sei. Die Praxis habe allerdings gezeigt, dass es im Zweifel trotzdem verborgene Risiken geben könne, die im Zweifel erst dann ans Tageslicht kämen, wenn es schon zu spät sei.Schon Ende 2021 habe die EZB Banken gedrängt, stärker auf ihre Liquidität zu achten, weil angesichts der anziehenden Inflation auch mit steigenden Zinsen zu rechnen gewesen sei - was wiederum zu höheren Refinanzierungskosten für die Banken selbst führe.Bei Stresstests der EZB vor vier Jahren habe die Überlebensdauer in einem Extremfall mit schweren Abflüssen von Einlagen und dem Platzen von zugesagten Kreditlinien bei rund vier Monaten gelegen. Das sei aber nur ein Mittelwert. Es dürfte also schon damals Banken gegeben haben, die deutlich anfälliger gewesen seien.Ganz einfach sei die Lage im Bank-Sektor nicht. Daraus könnten sich aber auch Chancen ergeben. "Der Aktionär" hat derzeit unter anderem Deutsche Bank und Commerzbank auf seiner Empfehlungsliste, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.