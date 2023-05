Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) auf dem aktuellen Niveau weiter einsteigen.Die US-Banken-Problematik sei nach wie vor im Bewusstsein der Investoren und schwele weiter im Hintergrund. Daran habe auch die jüngste Übernahme der angeschlagenen Regionalbank First Republic durch die Großbank J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) nichts geändert. Deutsche Bank-Boss, Christian Sewing, sei indes diesbezüglich positiv gestimmt und erwarte keine größeren Auswirkungen.Der Konzern-Lenker des deutschen Branchenprimus sehe auch nach der dritten Bankenpleite in den USA binnen weniger Wochen keine Gefahr eines Überschwappens der Krise nach Europa. "Ich kann für den europäischen Bankensektor sagen, dass wir über resiliente, robuste, widerstandsfähige und - jetzt kommt das Wichtigste - nachhaltig profitable Banken verfügen", habe Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) sei, am Donnerstag beim "Ludwig-Erhard-Gipfel" in Gmund am Tegernsee gesagt. "Und deshalb mache ich mir keine Sorgen über eine Bankenkrise in Europa".In den USA seien seit Anfang März drei Regionalbanken nach enormen Mittelabzügen aufgrund von Liquiditätssorgen kollabiert gewesen. Sewing habe bekräftigt, er sehe "keine Risiken, dass das nach Europa ausstrahlt". Um die Stabilität der großen US-Banken mache er sich ebenfalls keine Sorgen. In Europa sei die Großbank Credit Suisse , die bereits vorher Probleme gehabt habe, dank einer staatlich organisierten Notübernahme durch die größere UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) vor dem Untergang gerettet worden.Die Deutsche Bank ihrerseits habe in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie eine spekulative Attacke aushalten könne, habe Sewing gesagt. Deutschlands größtes Geldhaus sei nachhaltig profitabel. Angesprochen auf mögliche Zukäufe habe der Deutsche Bank-Chef gesagt: "Wir wollen organisch wachsen, aber wenn es Sinn macht auch anorganisch. Aber zurzeit eine große Transformation in Europa zu machen, das könnte ich mir im Moment nicht vorstellen." Dazu fehlten noch die Voraussetzungen, zum Beispiel die Vollendung der Kapitalmarktunion.Kurzum: Mutige Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link