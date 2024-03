Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,704 EUR -0,04% (20.03.2024, 09:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,89 USD +1,78% (19.03.2024, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe die Aktie der Deutschen Bank auf Schlusskursbasis erneut einen wichtigen Widerstand genommen. Aus charttechnischer Sicht sei das positiv zu werten. Die Analystengemeinde sehe im Mittel derzeit aber kein Potenzial mehr. Das könnte sich aber bald ändern.Seitdem die obere Begrenzung des Seitwärtstrends, der die Aktie seit Anfang des Jahres begleitet habe, bei knapp unter 13,00 Euro am 11. März beiseite geräumt worden sei, sei es weiter nach oben mit der Notierung gegangen. Erst gestern sei mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 13,70 Euro ein weiteres, positives Signal geliefert worden.Doch die Analystengemeinde sehe derzeit kein Potenzial mehr. Das ergebe sich aus dem Durchschnitt aller von Bloomberg ermittelten Kursziele. Demnach würden zehn der insgesamt 24 Experten derzeit für Kaufen plädieren. Elf weitere sähen die Papiere als Halteposition an und drei würden nun die Reißleine ziehen.Das durchschnittliche Kursziel betrage 14,35 Euro und liege somit nur noch rund 50 Cent oder 4,4 Prozent unter dem Schlusskurs von gestern. Das höchste Kursziel habe dabei Christopher Hallam von Goldman Sachs mit 19,50 Euro ausgegeben.Die Quartalszahlen, die die Bank am 27. April für das erste Quartal veröffentlichen wolle, könnten dabei hilfreich sein. Mut mache schon jetzt, dass Sewing kürzlich gesagt habe, die bereinigten Kosten im ersten Quartal würden bei 5 Milliarden Euro liegen. Damit wäre man bereits in diesem Quartal beim Kostenziel, dass 2025 insgesamt 20 Milliarden Euro betragen solle."Der Aktionär" teile die Meinung viele Analysten nicht. Der Chart sehe derzeit gut aus und verschiedene Aussagen von Vorstandsmitgliedern der Deutschen Bank würden nahe legen, dass es ein starkes Jahresauftakt-Quartal gegeben habe.Mutige greifen daher weiter zu und setzen einen Stopp bei 10,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2024)