Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.02.2024/ac/a/d)



Seit dem vergangenen Donnerstag kenne die Aktie der Deutschen Bank keinen Halt mehr, denn die letzten Quartalszahlen und ein positiver Ausblick hätten die Anleger euphorisiert.Geholfen habe im vierten Quartal 2023 zwar eine einmalige Steuergutschrift beim Gewinn, dennoch sei auch für das Gesamtjahr der Nettogewinn mit 4,9 Mrd. Euro höher als erwartet ausgefallen. Das sei umso bemerkenswerter, als mehrere Konkurrenten die Erwartungen nicht hätten erfüllen können. Denn die Branche spüre nun zumindest das Ende der richtig dicken Ertrags- und Gewinnzuwächse durch die Zinswende 2022. Der Markt preise ab Sommer auch in der Eurozone mehrere Leitzinssenkungen ein, was sich negativ auf den Ausblick der Finanzinstitute auswirket. So erwarte auch das Management der Deutschen Bank für das laufende Jahr einen Rückgang beim Nettozinsertrag.Immer stärker verwässert worden sei hingegen über die letzten Jahre das Kostenziel. Noch mit Beginn der Sanierung 2018 sei ein absolutes Ziel in Aussicht gestellt worden, das dann einem relativen habe weichen müssen. Nun stelle man die Kosten vom Vorstand erneut in den Mittelpunkt und gehe weitere Sparmaßnahmen an. So sollten bis 2025 3.500 Stellen abgebaut werden, um ab 2025 pro Quartal nur noch Kosten von 5 Mrd. Euro zu erzeugen. Im abgelaufenen Jahr hätten sie bei insgesamt 21,7 Mrd. Euro gelegen, was einer Kosten-Ertrags-Quote von 75,1% entspreche. Einen Euro Ertrag zu generieren, habe also Kosten von 0,751 Cent verursacht. Ab 2025 solle dann eine Kosten-Ertrags-Quote von unter 62,5% mit der Kostenbasis von 20 Mrd. Euro erreicht werden.Mehrere Hochstufungen von Analysten und auch der verbesserte Ausblick bei den Ausschüttungen in den kommenden Jahren hätten die Aktie der Deutschen Bank Ende letzter Woche befeuert. Sie habe nun das bisherige Jahreshoch bei 12,82 Euro auf Schlusskursbasis am Freitag erreicht. Gelinge hier der Ausbruch, seien Kurse weit über 13 Euro denkbar. Anleger könnten nach den Quartalszahlen nun wieder zugreifen, denn der benötigte Impuls sei geliefert worden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)