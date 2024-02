Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.EZB-Chefaufseherin Claudia Buch habe sich die europäischen Banken zur Brust genommen. Europas oberste Bankenhüterin mahne in einer aktuellen Rede die Finanzhäuser zu mehr Wachsamkeit. Der Erfolg des gesamten Geschäftsmodells Bank sei in Gefahr. Gelte das auch für die Commerzbank und die Deutsche Bank?Als Vorsitzende der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank sei es Claudia Buch gewohnt, den Banken auf die Finger zu schauen. Dass sie nun dermaßen Alarm schlage, lasse aufhorchen. Buch warne davor, dass die Geschäftsmodelle der Banken in Gefahr seien.Die EZB-Chefaufseherin verweise auf einen Mix mehrerer Risikofaktoren. "Der Strukturwandel in der Realwirtschaft, neu auftretende Risiken, die Digitalisierung und der verstärkte Wettbewerb können die Geschäftsmodelle der Banken in Frage stellen", so Claudia Buch.Europas Banken seien heute zwar "besser kapitalisiert und widerstandsfähiger als zu Beginn der Bankenunion vor zehn Jahren". Allerdings kämen auch immer mehr faule Kredite auf den Markt. Es gebe "bereits deutliche Anzeichen dafür, dass sich die Qualität der Vermögenswerte bedeutender Institute zu verschlechtern beginnt" und daher keinen Grund zur Selbstzufriedenheit.In der Tat gebe es für Banken keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Welche Folgen falsche Entscheidungen haben könnten, zeige hierzulande aktuell nicht zuletzt die Deutsche Pfandbriefbank. Bei der Commerzbank und der Deutschen Bank sei Alarmismus dagegen nicht angesagt. Beide Häuser seien solide aufgestellt. Ihre Anleger sollten sich daher von den Aussagen der EZB-Chefaufseherin nicht verunsichern lassen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.