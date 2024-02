Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,134 EUR +0,73% (16.02.2024, 13:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,172 EUR +1,33% (16.02.2024, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,98 USD +1,17% (15.02.2024, 21:59)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe nach positiven Quartalszahlen der Commerzbank ein Kaufsignal geliefert. Es gebe allerdings noch einen anderen Grund für den Kurssprung, denn ein großer Player am Markt für Gewerbeimmobilien in den USA habe gestern seine Zahlen veröffentlicht. Diese würden für Erleichterung an der Börse sorgen.Die Deutsche Bank habe rund 1,5% aller vergebenen Darlehen für Büroimmobilien in den USA ausgereicht. Das gesamte Exposure an Gewerbeimmobilien in Amerika belaufe Sicht auf 17 Mrd.Euro. Absolut gesehen habe das Frankfurter Geldhaus damit das größte Portfolio in Deutschland.Die Commerzbank-Aktie sei gestern nach guten Zahlen mit einem Plus von fast 6% aus dem Handel gegangen. Das habe auch das Papier der Konkurrentin Deutsche Bank angeschoben, die heute die 50-Tage-Linie im Intraday-Handel bei 12,10 Euro geknackt habe. Schließe der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, wäre das aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal.Der Sprung über die 50-Tage-Linie sei ein positiv Chartsignal. Hinzu kämen die positiv aufgenommenen Zahlen von CBRE. Die Situation bleibe aktuell aber fragil und die Deutsche Bank könnte bei einer Verschlechterung der Lage in den Fokus geraten. Ein Neueinstieg dränge sicher daher nicht auf. Investierte Anleger sollten jedoch dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: