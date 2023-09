Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,168 EUR +0,71% (04.09.2023, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,15 EUR +0,65% (04.09.2023, 09:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,89 USD 0,00% (01.09.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Börsen hätten sich 2023 besser entwickelt als gedacht. Das gelte für breite Indices wie den DAX, aber auch für die Bankenbranche. Die Aktien der Deutschen Bank könnten da allerdings nicht mithalten. Die Performance sei bisher bescheiden gewesen. Ein Blick auf die Historie zeige, ob noch eine Chance bestehe, in den verbleibenden Monaten etwas zu reißen.Der DAX habe es im laufenden Jahr bisher auf eine Performance von 13,7 Prozent und das trotz Inflation und Konjunkturschwäche gebracht. Etwas besser sei es sogar für die Branche der europäischen Banken gelaufen: Hier stünden 15,8 Prozent zu Buche. Der beste Wert sei bisher die UniCredit-Aktie mit einem Plus von 68,4 Prozent.Die Papiere der Deutschen Bank würden dagegen jedoch abfallen. Sie seien Stand jetzt auf ein Minus von 4,8 Prozent gekommen. Das liege daran, dass es im März zu einem Vertrauensverlust in der Bankenbranche nach der Pleite mehrerer US-Regionalbanken gekommen sei. Davon habe sich die Aktie nie mehr ganz erholen können.Wie sehe es nun mit den Chancen für die verbleibenden Monate des Jahres 2023 aus? Dabei könne ein Blick auf historische Renditen helfen: Auf Sicht der vergangenen zehn Jahre sei auch der September mit einem Kursrückgang von durchschnittlich 0,98 Prozent keine Augenweide gewesen. Im Oktober sei dann jedoch eine Performance von 2,9 Prozent erfolgt, im November gar von vier Prozent. Im Dezember habe es dann mit -0,25 Prozent kaum Veränderung gegeben.Die Daten der Vergangenheit seien keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Allerdings zeige sich ein Muster, was für die Börsen generell gelte. Ab Herbst würden die Börsen wieder deutlich anziehen. Das mache auch für die Aktie der Deutschen Bank Hoffnung, dass der Abwärtstrend bei 10,32 Euro bald geknackt werden könne und es zu Anschlussgewinnen komme.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link