Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie bewege sich seit Dienstag in einer sehr engen Range um die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke. Zum Wochenauftakt habe noch ein gehöriges Upgrade von ODDO BHF für einen satten Kurssprung im frühen Handel gesorgt. Nun melde sich erneut ein Analystenhaus mit einer weniger positiven Einschätzung zu Wort.Die Credit Suisse habe nämlich die Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie auf "underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der DAX-Titel sein Kurspotenzial aber weitestgehend ausgereizt."Der Aktionär" hingegen sei nach wie vor optimistisch für die Deutsche Bank. Die jüngsten Q3-Zahlen würden eindrucksvoll zeigen, dass die Restrukturierung Früchte trage. Ein wichtiger Ergebnistreiber sei dabei das Zinsgeschäft - dank der von der EZB im Juli eingeleiteten Zinswende. Und diese Einnahmequelle stehe 2023 dann ganzjährig zur Verfügung. Zudem würden im Euroraum noch weitere Zinsschritte erwartet. Laut der letzten Umfrage der EZB im Oktober unter geldpolitischen Analysten ("Survey of Monetary Analysts") seien die Befragten von einem Leitzinsniveau von 2,25 bis 3,00% (aktuell: 2,00%) im kommenden Jahr ausgegangen. Das könnte mit Blick auf die extreme Inflation eine zu konservative Annahme sein.Zum Wochenausklang pendele die Deutsche Bank-Aktie der um ihren Vortagesschluss bei 9,98 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben müsse der Titel zunächst die 21-Tage-Linie bei 10,16 Euro überwinden, danach rücke das Mehrmonats-Hoch bei 10,62 Euro vom 25. November in Blickfeld. Werde (auch) dieses genommen, könnte die 11-Euro-Marke angegriffen werden. Komme es indes zu Verkaufsdruck und zu einem Unterschreiten der 10-Euro-Marke (Schlusskurs-Basis), wäre der GD50 (9,45 Euro) und direkt dahinter GD200 bei 9,45 Euro in der Summe ein starker Unterstützungsbereich.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link