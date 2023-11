Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich gestern von der allgemein positiven Stimmung am Markt mitreißen lassen. Dabei habe sich die Chartsituation erneut verbessert und das dürfte für die kommenden Tage Aufwärtspotenzial bieten. Zudem habe ein positiver Analystenkommentar der UBS angeschoben. Bereits vorgestern habe das Verlaufshoch von Ende Juli bei 10,65 Euro überwunden werden können. Gestern sei der Kurs weiter gestiegen und habe bei 10,92 Euro erneut höher geschlossen. Damit stehe die Aktie knapp unter der Kurslücke, die im März im Rahmen der Turbulenzen des US-Regionalbankensektors gerissen worden sei. Von einem Tief im Oktober 2022 bei 7,25 Euro habe der Kurs bis zum 27. Januar 2023 auf 12,35 Euro zugelegt. Dort liege auch das Jahreshoch, denn anschließend sei es mit dem Kurs bergab gegangen.Das Momentum bei der Deutsche Bank-Aktie stimme und zum Jahresende bestehe nun die Chance auf weiter anziehende Kurse. Damit könnte das Papier auch auf Jahressicht noch Boden gutmachen. Mutige Anleger könnten bei der mit einem 2024er-KGV von unter 5 günstig bewerteten Deutsche Bank-Aktie zugreifen. Der Stopp werde auf 8,50 Euro erhöht, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: