Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,343 EUR -0,82% (23.08.2022, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,359 EUR -0,33% 23.08.2022, 12:45)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,39 USD -1,64% (22.08.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Tagen sei es für die Deutsche Bank-Aktie wieder bergab gegangen. Damit bestätige sie, dass sie von einem wichtigen Widerstand abgeprallt sei. Doch das sei noch kein Grund zur Sorge. Denn aus charttechnischer Sicht verlaufe der Rücksetzer in völlig gesundem Rahmen - solange diese Marke halte.Die Waagrechte an den Hochs vom Sommer 2020 im Bereich von 9,15 Euro habe die Deutsche Bank-Aktie vorerst in ihre Schranken verwiesen. An diesem Widerstand sei der Titel zuletzt abgeprallt. Nun nehme die Aktie Kurs auf die Unterstützung bei 8,16 Euro - dem Intraday-Tief vom 7. März.Anleger würden sich jedoch noch nicht zu sorgen brauchen. Aus charttechnischer Sicht sei der Rücksetzer in dieser Größenordnung normal. Die Unterstützung falle genau mit dem 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracment zusammen (angelegt an der Aufwärtsbewegung seit Mitte Juli). Dieses Level diene bei Rücksetzern häufig als Haltelinie. Wichtig sei, dass die Bullen dann wieder das Ruder in die Hand nähmen und die Aktie den Widerstand durchbreche, um die Aufwärtsbewegung fortzuführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: