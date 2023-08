Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,859 EUR -0,11% (18.08.2023, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,821 EUR -0,90% (18.08.2023, 09:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,72 USD +0,28% (17.08.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Beim Kurs der Deutsche-Bank-Aktie habe es zuletzt wenig Bewegung gegeben. Im Jahresverlauf hätten die Papiere zunehmend Schwäche gezeigt, denn vom Absturz im März habe sich die Notierung bis jetzt nicht erholen können. Alarmsignale wie damals gebe es indes nicht mehr - das zeige auch ein Blick auf einen speziellen Markt.Als im März die Pleite des kleineren US-Geldhauses Silicon Valley Bank die Finanzmärkte erschüttert habe, sei auch die Deutsche Bank in einen Abwärtssog geraten. Gerüchte von einer Schieflage des Instituts seien in den Sozialen Medien geschürt worden. Am 24. März habe der Kurs im Intraday-Handel um rund 14 Prozent kollabiert.In der Folge sei von einer gezielten Short-Attacke gesprochen worden, die Finanzaufsicht habe Transaktionen an diesem Tag genauer unter die Lupe nehmen und den Sachverhalt überprüfen wollen. Fast ein halbes Jahr später würden Anleger von dem Thema nichts mehr hören. In Bezug auf die Deutsche Bank selbst sei das eine gute Nachricht. Denn zusammen mit den Zahlen zum ersten und zweiten Quartal zeige es, dass die Sorgen deutlich übertrieben gewesen sein dürften.Als Gradmesser im Bankensektor für die Stabilität von einzelnen Geldhäusern würden unter anderem die gehandelten Prämien für Kreditausfallversicherungen gelten. Damit könne man Anleihe- oder Aktienbestände gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern. Besitzen müsse man zum Handel der Credit-Default-Swaps (CDS) aber gar keine Papiere der jeweiligen Firma. Teilweise würden die CDS auch der reinen Spekulation dienen.Die Deutsche Bank rangiere bei den Prämien für Kreditausfallversicherungen mittlerweile auf Höhe mit Barclays, Intesa Sanpaolo und UniCredit. Die Börse nehme das aber nicht in die Bewertung des Aktienkurses mit auf. Obwohl auch die fundamentale Bewertung mit einem KGV von unter 5 für 2024 zu den niedrigsten des Sektors gehöre, würden Impulse ausbleiben. Ewig werde der Markt die Aktie der Deutschen Bank nicht links liegen lassen. Die Dividendenrendite dürfte in den kommenden Jahren merklich zunehmen.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2023)Mit Material von dpa-AFX