Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,477 EUR -0,36% (19.06.2023, 13:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,454 EUR -0,58% (19.06.2023, 13:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,42 USD -1,79% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Investmentbanking müssten sich Anleger im laufenden Jahr auf härtere Zeiten einstellen. Auch bei der Deutschen Bank habe es letzte Woche erst Aussagen zu rückläufigen Erträgen im aktuellen Quartal gegeben. Helfen könnte jedoch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.Die Credit Suisse habe seit geraumer Zeit Probleme, im März sei die Übernahme durch die heimische Konkurrentin UBS schließlich besiegelt worden. UBS-CEO Sergio Ermotti habe in einem Beitrag für die Zeitung Tages-Anzeiger geschrieben, dass die Investmentbank der Credit Suisse im Zuge der Übernahme erheblich verkleinert werden könnte.Mit Blick auf die Finanzkrise 2008 habe er geschrieben, seine erste Amtszeit als CEO der UBS habe "im Zeichen eines massiven Rückbaus der Investmentbank" gestanden. "Wir haben unsere Struktur vereinfacht, und bei allem, was wir tun, steht eine umsichtige Unternehmenskultur im Zentrum. Mit diesen strategischen Anpassungen, die wir nun auch für die Credit Suisse umsetzen werden, verringern sich die Risiken der kombinierten Bank für die Schweiz", so Ermotti.Konkreten Zahlen zu Stellenstreichungen seien nicht bekannt geworden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sei die Unsicherheit deutlich gestiegen, auch die Zinsen seien stark angehoben worden. Das habe zu einer Flaute im für Investmentbanken wichtigen M&A-Segment geführt. Zwar sei die Deutsche Bank hier noch nie wirklich exponiert gewesen. Aber nun gehe der Vorstand auch von einem Rückgang bei den Handelserträgen aus.Der Branche könnte es etwas helfen, wenn Kapazitäten bei der Credit Suisse abgebaut werden. Eine Trendwende im Investmentbanking müsse allerdings natürlich von fundamentaler Seite kommen. Bei der Aktivität und an der Zinsfront sehe es aber weiter mau aus.Die Aktie der Deutschen Bank gebe heute weiter ab. Die nächste Unterstützung liege auf Höhe von 9,31 Euro. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und darauf setzen, dass sich die günstige Bewertung (KGV 5) mittelfristig auflöse und somit der Kurs wieder auf zweistellige Niveaus steige. Ein Neueinstieg dränge sich aufgrund des Chartbildes aber nicht auf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link