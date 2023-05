XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie pendele seit einigen Wochen unter der charttechnisch wichtigen 10-Euro-Marke. Genauer gesagt sei der DAX-Wert zuletzt Anfang Mai knapp über dieser Hürde gestanden. Die Frage: Wann gelinge die Rückeroberung? Gehe es nach den Analysten, dürften (deutlich) höhere Kurse nur eine Frage der Zeit sein.Die überwiegende Mehrheit der Analysten sei positiv für die Deutsche Bank gestimmt. Von 27 von Bloomberg befragten Analysten würden 14 zum Kauf raten. Zehn Experten stünden dem Finanztitel neutral gegenüber und nur drei würden die Aktie derzeit verkaufen. Das 12-Monats-Konsens-Ziel von 13,53 Euro impliziere mehr als 40% Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Deutsche Bank-Aktie, die am Dienstagvormittag mit einem leichten Minus bei 9,80 Euro notiere, bleibe weiterhin aussichtsreich. Dafür würden die günstige Bewertung, die Aussicht auf weiter steigende Euro-Zinsen und Aktienrückkäufe sprechen. Überwinde die Aktie die wichtige 10-Euro-Marke, eröffne sich auch charttechnisch neues Potenzial. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 12 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,863 EUR 0,00% (23.05.2023, 10:56)