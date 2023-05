Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,722 EUR +0,25% (11.05.2023, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,738 EUR +0,23% (11.05.2023, 10:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,64 USD +0,09% (10.05.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vorerst scheine sich die Situation bei den US-Regionalbanken wieder etwas beruhigt zu haben, was nicht heiße, dass die Krise beendet sei. In den letzten Wochen seien die Auswirkungen auf europäische Banktitel zumindest begrenzt gewesen. Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt wieder aufholen können, jetzt rücke die Hauptversammlung kommende Woche in den Fokus.Die Deutsche Bank sei Ende März mutmaßlich Opfer einer gezielten Short-Attacke gewesen und habe sich daher einige Zeit schlechter als der restliche Sektor entwickelt. Der habe ohnehin unter dem Stress gelitten, den die Pleite mehrerer Regionalbanken in den USA ausgelöst habe. Auf Sicht von vier Wochen habe das Papier mit einem Plus von 2,8 Prozent aber überproportional zulegen können. Der Branchenindex EURO STOXX-Banks habe hingegen 1,7 Prozent verloren.Allerdings sei die Entwicklung der Deutsche Bank-Aktie zuletzt - auch im Vergleich zu Wettbewerbern - unterdurchschnittlich ausgefallen. Auf Jahressicht stehe ein Minus von rund acht Prozent zu Buche. Auch die übermäßig positiv ausgefallenen Quartalszahlen vergangene Woche hätten der Aktie keine neuen Impulse geben können.Aus dem vorab veröffentlichten Redetext von CEO Christian Sewing für die kommenden Mittwoch anstehende Hauptversammlung gehe hervor, dass er unzufrieden mit der Entwicklung des Aktienkurses sei. Er spiegele die Erfolge des Konzernumbaus nicht wider, so Sewing. "Offenbar müssen wir auch noch mehr tun, um die Märkte von uns zu überzeugen. Und Sie haben mein Wort, dass wir hier dranbleiben."Die Deutsche Bank sei wieder dividendenfähig, Aktienrückkäufe würden davon abhängen, wie sich das Umfeld entwickle und ob die Bankenaufsicht im zweiten Halbjahr großzügige Ausschüttungen zulasse. Der Markt bewerte die Aktie weiterhin so, als ob die Profitabilität nicht wiederhergestellt wäre und es größeren Sanierungsbedarf geben würde. Das sei nach dem Ende 2022 erfolgreich abgeschlossenen Umbau aber nicht der Fall.Daher ist die Unterbewertung der Aktie auch eine Chance für mutige Anleger, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link