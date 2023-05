Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe erst vergangene Woche ihre Quartalszahlen vorgelegt und diese seien überraschend gut ausgefallen. Der Aktie habe das indes bislang nicht auf die Sprünge helfen können. Auf der Hauptversammlung kommende Woche Mittwoch dürfte der CEO Christian Sewing aber nachlegen, was die Prognose angehe.Aus der vorab veröffentlichten Rede, die Sewing auf der Hauptversammlung halten werde, gehe hervor, dass der CEO die Situation für das Finanzinstitut in den kommenden Jahren positiver als bisher bewerten dürfte. So sehe Sewing die Deutsche Bank offenbar auf einem guten Weg, die bis 2025 selbst gesteckten Ziele zu erfüllen oder sogar zu übertreffen."So gehen wir mittlerweile davon aus, dass wir die Erträge in den kommenden beiden Jahren stärker steigern können als bisher angenommen - allein in diesem Jahr halten wir einen Wert in der Mitte der Spanne von 28 bis 29 Milliarden Euro für absolut erreichbar", so Sewing laut Redetext. Außerdem erwarte man, dass die für 2025 angestrebte Eigenkapitalrendite von zehn Prozent eher das untere Ende der Möglichkeiten bedeuten könne, die sich der Bank bieten würden.Zudem habe der CEO nochmals den Willen zum Sparen bekräftigt. Ende April sei bekannt geworden, dass das Management bis 2025 rund 500 Millionen Euro mehr als bisher erwartet einsparen wolle. Die dann angepeilten 2,5 Milliarden Euro sollten in das Geschäft reinvestiert werden, um weiteres Wachstum zu ermöglichen.So habe er auf die hohen Liquiditätsreserven verwiesen. Die internen Kontrollen seien aber weiterhin eine Baustelle. "Hier haben wir in den vergangenen Jahren zwar schon Fortschritte gemacht, aber wir müssen die verbliebenen Defizite, die unsere Aufsichtsbehörden bemängeln, schneller beheben", so Sewing.Unzufrieden sei Sewing mit dem Aktienkurs der Bank: Dieser spiegele die Erfolge des Konzernumbaus nicht wider. "Offenbar müssen wir auch noch mehr tun, um die Märkte von uns zu überzeugen. Und Sie haben mein Wort, dass wir hier dranbleiben."Während sich andere Geldhäuser seit März an der Börse bereits deutlich erholt hätten, hinke die Deutsche Bank-Aktie tatsächlich hinterher. Dabei sei die Bewertung gemessen am KGV mit 5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,3 im Branchenvergleich sehr günstig. Das könne auch nicht vollständig durch den Risikoabschlag durch die jüngsten Entwicklungen und die mutmaßliche Short-Attacke vor wenigen Wochen erklärt werden. (Analyse vom 10.05.2023)Mit Material von dpa-AFX