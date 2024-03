Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Bullen seien schon länger wieder am Drücker bei der Deutsche Bank-Aktie. Diese Woche werde sich zeigen, ob das auch für ein neues Kaufsignal auf Schlusskursbasis reiche. Die Voraussetzungen mit dem neuen Aktienrückkauf-Programm und der positiven Stimmung am Gesamtmarkt seien jedenfalls günstig.Im vergangenen Jahr habe die Deutsche Bank-Aktie eine Underperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt und auch den Peers in der Bankenbranche geliefert. Im laufenden Jahr sei der Kurs nach dem Jahreswechsel erneut abgesackt, aber habe sich dann wieder erholt und im Intradayhandel mit 12,92 Euro am 5. Februar ein neues Hoch 2024 markiert. Danach habe der Titel aber erneut an Boden verloren.Vor vier Wochen habe der Kurs jedoch eine Gegenbewegung gestartet, die die Notierung nun erneut an den Widerstand bei 12,83 Euro, dem Jahreshoch auf Schlusskursbasis, geführt habe. Falle diese Hürde, liege der nächste Widerstand rund einen Euro höher am Verlaufshoch aus dem Jahr 2022 bei 13,90 Euro.Profitieren können habe der Wert in den letzten Wochen sicher auch vom insgesamt freundlichen Marktumfeld. Das könnte ein weiterer Faktor sein, der bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 12,83 Euro helfen würde.Breche die Deutsche Bank-Aktie über die obere Grenze der seit Jahresanfang ausgebildeten Range bei 12,83 Euro, dem bisherigen Jahreshoch, aus, dann sollte es schnell zu Anschlussgewinnen kommen. Mutige Anleger können darauf bereits im Vorfeld setzen und sich entsprechend positionieren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten mit Stopp bei 9,00 Euro an Bord bleiben. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link