Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Aktionäre der Deutschen Bank sei es 2022 bisher nicht sonderlich gut gelaufen. Das Papier habe fast 24% verloren. Operativ habe Deutschlands größtes Bankhaus jedoch den Turnaround geschafft, was die Q2-Zahlen untermauern würden. Nun habe sich auch das Chartbild aufgehellt und die Aktie stehe kurz vor einem Kaufsignal.Der Kurs mache sich nun auf, aus dem seit Februar bestehenden Abwärtstrend bei 8,75 Euro auszubrechen. Außerdem liege auf dieser Höhe auch der GD50. Nach den starken Zahlen, die vergangene Woche vorgelegt worden seien, wäre eine positive Chartentwicklung nun überfällig. Würden die Hürden überwunden, sollte das für deutlichen Rückenwind sorgen.Die konjunkturelle Situation in Deutschland bleibe schwierig, die Deutsche Bank sei allerdings mit einem KGV von unter 5 für das kommende Jahr so günstig bewertet wie fast kein anderer Konkurrent. Die Peergroup komme im Mittel auf 7.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: