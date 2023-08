Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank dürfte diese Woche ihr neues Aktienrückkaufprogramm gestartet haben. Damit rücke auch die Diskussion um die Beteiligung der Aktionäre wieder in den Fokus. Neben Kosteneinsparungen und mehr Profitabilität sei das auch einer der Meilensteine der Transformation gewesen. In den letzten Jahren hätten Aktionäre jedoch sehr geduldig sein müssen.Die Dividende bei der Deutschen Bank sei in den vergangenen Jahren ein stetiges Auf und Ab gewesen. Vor der Finanzkrise 2008 seien noch Beträge von teils mehreren Euro gezahlt worden, 2007 seien es gar 4,50 Euro je Aktie gewesen. Freilich seien die Kurse damals auch deutlich höher gewesen, im besagten Jahr habe das Papier in der Spitze knapp dreistellige Werte erreicht. Die Rendite habe sich aber dennoch sehen lassen können.Ab dem Jahr 2009 habe das Frankfurter Finanzinstitut für einige Jahre 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Rendite sei sukzessive mit den Kursen gesunken. Im Krisenjahr 2016 seien nur noch 0,19 Euro je Anteilschein gezahlt worden. Während der Sanierung 2019 und 2020 seien die Zahlungen komplett ausgefallen. Erst für das Geschäftsjahr 2021 sei mit 0,20 Euro je Aktie wieder eine Dividende aufgenommen worden.Aktuell hänge die Bank sowohl bei der Dividendenrendite mit rund 3% als auch der Höhe der Aktienrückkäufe hinter den Peers in Europa zurück. Gestern sei die Notierung nun auch unter die 10-Euro-Marke gefallen. "Der Aktionär" fühle sich bestätigt: Das Potenzial durch zusätzliche Ausschüttungen sei groß, derzeit sei die Deutsche Bank-Aktie allerdings nur eine Halteposition, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: