Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,202 EUR +1,09% (28.07.2023, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,212 EUR +0,14% (28.07.2023, 09:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,06 USD -5,15% (27.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB habe gestern nun angekündigt, dass sie keine Zinsen mehr auf Reserven für Banken zahlen werde, was die Aktien von einlagenstarken deutschen Kreditgebern belastet habe. Nach Angaben der EZB würden sich diese Reserven derzeit auf etwa 165 Milliarden Euro belaufen.Die EZB werde nun keine Zinsen mehr auf diese Reserven zahlen. Zuvor habe sie Zinsen in Höhe ihres Einlagensatzes gezahlt. Die EZB habe diesen Satz am Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent angehoben, habe aber durch eine Änderung der Formulierung signalisiert, dass dies fast abgeschlossen sein könnte. Deutschland sei eine bargeldreiche Volkswirtschaft, einheimische Banken würden also über eine große Einlagenbasis und viele Reserven verfügen. Die Aktien der Deutsche Bank seien am Donnerstagnachmittag um mehr als drei Prozent gefallen, während die der Commerzbank um 1,5 Prozent nachgegeben hätten.Banken würden wieder sehr gut an den höheren Zinsen verdienen. Daher sei es nur folgerichtig, dass die EZB ihre Unterstützung zurückfähre. Gestern habe die Aktie dann fast genau auf der 100-Tage-Linie bei 10,19 Euro geschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: