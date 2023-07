Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch veröffentliche die Deutsche Bank ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Experten würden erwarten, dass es im zweiten Quartal zu einem Gewinnrückgang gekommen sei. Unterdessen scheine das Management die Kosten weiter senken zu wollen.Wenn die Deutsche Bank morgen ihre Bücher öffne, erwarte der Konsens nach einem Gewinn vor Steuern von 1,5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal nun nur noch 1,3 Milliarden Euro. Nach Ansicht vieler Analysten dürften dafür vor allem gestiegene Kosten und eine höhere Risikovorsorge für faule Kredite verantwortlich sein.Das bedeute nicht nur kurzfristig weniger Gewinn für die Deutsche Bank. Die meisten Experten würden befürchten, dass sich auch auf Jahressicht die Kosten-Ertrags-Quote, das Maß für Effizienz im Bankensektor, nicht mehr viel verbessere. Zuletzt habe der Wert bei 75 Prozent gelegen.Laut einem Bericht des "Handelsblatts" versuche das Management nun für Mitarbeiter ohne Kundenkontakt Dienstreisen einzuschränken. Hintergrund seien offenbar Kostenüberlegungen. Ein nicht genannter Mitarbeiter habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt, dass seit dem Frühjahr eine größere Strenge beim Thema Reisekosten zu spüren sei.Erfreulich könnten hingegen weitere Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr sein. Sollte es allerdings zu einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal gekommen sein, wäre das Potenzial wohl begrenzt. Die Analysten der Citigroup würden beispielsweise nur mit 100 Millionen Euro rechnen.In den letzten Tagen habe die Aktie der Deutschen Bank eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt. Bleibe man morgen mit den Q2-Zahlen aber hinter den Erwartungen zurück, dann dürfte der Kurs wieder unter die Marke von 10,00 Euro sinken.Investierte Anleger bleiben mit Stopp bei 7,70 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)