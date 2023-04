7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank habe heute Morgen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Der Vorsteuergewinn habe mit EUR 1,9 Mrd. den höchsten Wert seit dem Jahr 2013 erreicht. Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden.Die Erträge seien in Q1 2023 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 5% auf EUR 7,7 Mrd. gestiegen, während die Kosten um lediglich 1% auf EUR 5,5 Mrd. zugelegt hätten. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich dadurch von 73% auf 71% verbessert.Der Vorsteuergewinn habe sich im Jahresvergleich um 12% auf EUR 1,9 Mrd. erhöht und damit den höchsten Stand seit 2013 erreicht. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis habe sich im Auftaktquartal von EUR 1,06 Mrd. auf EUR 1,16 Mrd. verbessert, womit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 977 Mio. übertroffen worden seien. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe im Berichtsquartal bei 8,3% gelegen (Q1 2022: 8,1%).Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei im Jahresvergleich von EUR 292 Mio. auf EUR 372 Mio. gestiegen, was 30 Basispunkte des durchschnittlichen ausstehenden Kreditvolumens entsprochen habe. Für das Gesamtjahr gehe Deutsche Bank hier weiterhin von einer Spanne zwischen 25 und 30 Basispunkte aus.Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Quartalsende mit 13,6% (Q1 2022: 12,8%) weiterhin im soliden Bereich gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe bei 4,6% (Q1 2022: 4,6%) gelegen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei der Hauptversammlung am 17. Mai eine Dividende von EUR 0,30 je Aktie zur Auszahlung vorgeschlagen werden. Für das Jahr 2021 seien noch EUR 0,20 je Aktie ausgeschüttet worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.