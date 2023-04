Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine seien einige deutsche Firmen noch immer in Russland aktiv. Auch die Deutsche Bank betreibe in Moskau und Sankt Petersburg zwei IT-Standorte. Vergangenes Jahr habe die Sorge bestanden, dass man sich nicht davon unabhängig machen könne. Nun stehe die Bank aber offenbar vor einer wichtigen Entscheidung.Mittlerweile solle sich das Geldhaus unabhängiger von den beiden Technologiezentren gemacht haben und erwäge offenbar eine baldige Schließung. Das hätten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen gegenüber dem Handelsblatt gesagt.Aus Institutskreisen hieße es, dass Beschäftigte das Angebot erhalten hätten, die Bank mit einer Abfindung zu verlassen. Auch das Angebot, an einen Standort ins Ausland zu wechseln, etwa nach Berlin, habe weiterhin für alle Bestand. Die Bank habe schon im vergangenen Jahr allen russischen IT-Beschäftigten offeriert, freiwillig ins neu gegründete Tech-Zentrum in Berlin oder an andere IT-Standorte zu wechseln.Eine Sprecherin der Deutschen Bank habe gegenüber dem Handelsblatt gesagt: "Wir reduzieren unsere Aktivitäten im russischen Technologiezentrum und haben die Optionen, die unseren Beschäftigten zur Verfügung stehen, erweitert." Aus Finanzkreisen habe es demnach geheißen, dass sich die Anzahl der Beschäftigten in den nächsten sechs Monaten deutlich reduzieren dürfte, dann sei zu erwarten, dass die Standorte geschlossen würden.Auch das finanzielle Engagement habe das Finanzinstitut vergangenes Jahr in Russland deutlich reduziert. Das Bruttokreditvolumen habe innerhalb eines Jahres um 42 Prozent auf 806 Millionen Euro abgenommen. Netto habe es bei 379 Millionen Euro gelegen.Die Deutsche Bank habe die Abhängigkeit im IT-Bereich von den russischen Standorten scheinbar lösen können. Für den Konzern sei das eine sehr gute Nachricht. An der Börse gehöre die Aktie weiterhin zu den günstigsten Titeln in der Branche.Die Deutsche Bank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)