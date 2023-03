Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,722 EUR -1,30% (22.03.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,849 EUR +6,05% (21.03.2023, 17:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,59 USD +6,86% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Bankenkrise könnte die FED laut Experten bei ihrem heutigen Zinsentscheid von der restriktiven Geldpolitik abbringen. Eine weitere Anhebung der Leitzinsen an diesem Mittwoch habe lange als ausgemacht gegolten. Die jüngsten Turbulenzen bei Regionalbanken in den USA und bei der Schweizer Großbank Credit Suisse hätten allerdings die Zweifel daran wachsen lassen.Mit ihren Zinserhöhungen wolle die US-Notenbank die Wirtschaftsdynamik abschwächen, um die Inflation auf ihr 2%-Ziel zurückzuführen. Im Februar habe die Inflationsrate bei 6% gelegen. Schon Anfang Februar habe die Notenbank ihr Erhöhungstempo erneut verlangsamt und den Leitzins noch um 0,25 Punkte erhöht, nach einigen großen Schritten im vergangenen Jahr. So habe der Leitzins im März 2022 noch bei 0% gelegen.Eine Mehrheit von Ökonomen erwarte an diesem Mittwoch immer noch eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Das Zinsband würde dann in einer Spanne von 4,75 bis 5,00% liegen. Allerdings gebe es mittlerweile eine Reihe von Volkswirten, die keine Veränderung für möglich halten würden. Dabei habe Notenbankchef Jerome Powell vor rund zwei Wochen sogar eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Die immer noch hohe Inflation und der sehr robuste Arbeitsmarkt würden auf den ersten Blick auch für weitere merkliche Zinserhöhungen sprechen.Seit den Aussagen von Powell hätten sich die Bedingungen aber grundlegend geändert. Die Schließung von US-Regionalbanken habe zu einer Vertrauenskrise in Teilen der US-Bankenlandschaft geführt. Seitdem seien weitere Geldhäuser wie die First Republik Bank in die Bredouille geraten. Hinzugekommen sei die Krise der Credit Suisse. Eine Notübernahme durch den Konkurrenten UBS habe hier zuletzt für etwas Ruhe gesorgt.Die Europäische Zentralbank habe trotz der Marktturbulenzen die Zinsen am vergangenen Donnerstag deutlich angehoben. Präsidentin Christin Lagarde habe verneint, dass es einen Konflikt zwischen Finanzmarktstabilität und Inflationsbekämpfung gebe. Beide Themen müsse man mit unterschiedlichen Instrumenten angehen. Ob dies auch für die USA gelte, sei zumindest etwas zweifelhaft. Schließlich würden die Zinserhöhungen als ein Grund für die Probleme der Regionalbanken gelten.Egal wie die FED sich heute entscheide: Die Auswirkungen auf die Märkte und insbesondere Bankaktien seien im Vorfeld schwer kalkulierbar. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank seien im Zuge der jüngsten Turbulenzen stark abverkauft und ausgestoppt worden. Gestern habe es indes eine kräftige Erholungsbewegung gegeben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.