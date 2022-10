Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,074 EUR +2,98% (10.10.2022, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,112 EUR +3,71% (10.10.2022, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,67 USD -0,39% (07.10.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei gut in den Oktober gekommen. Bisher habe der DAX -Titel seit Monatsanfang rund 6 Prozent zugelegt. Allein am heutigen Montag stehe ein sattes Plus zu Buche. Grund dafür dürften auch die Vorschläge der Gaspreiskommission sein, die die Zahl der Insolvenzen und Kreditausfälle zumindest im Zaum halten sollten.So sollten Bürger und Gewerbekunden noch dieses Jahr mit einer Sonderzahlung in Höhe einer Monatsrechnung entlastet werden, heiße es in einem Eckpunktepapier aus dem Gremium, wie die dpa berichte. Der Staat solle einmalig die jeweiligen Abschlagszahlungen für Gas etwa im Dezember übernehmen.In einer zweiten Phase solle zwischen März 2023 und April 2024 dann eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen. Diese sehe für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller staatlich veranlassten Preisbestandteile von 12 Cent pro Kilowattstunde vor. "Das heißt, man bekommt quasi jeden Monat einen staatlichen Zuschuss auf die Abschlagszahlung", habe die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erklärt. Oberhalb dieser Menge sollten Marktpreise gelten. Das Grundkontingent solle bei 80 Prozent des Verbrauchs liegen.Für bis zu 25.000 große industrielle Gasverbraucher solle ein Verbrauch von 70 Prozent des Jahres 2021 mit Staatsgeld subventioniert werden. Für dieses Kontingent solle ein Beschaffungspreis von 7 Cent pro Kilowattstunde gelten. Darüber seien Marktpreise fällig. "Dadurch wird ein starker Sparanreiz gesetzt", hätten die Experten in ihrem Papier geschrieben.Das von der Kommission vorgestellte "Gas-Paket" sollte Bank-Aktien mit Blick auf die geringer werdende Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten helfen - zumindest die befürchtete hohe Insolvenzwelle dürfte es abflachen. Auch die steigenden Zinsen seien ein Argument für die Aktie. Dennoch schwebe derzeit die Ungewissheit wegen der wirtschaftlichen Lage über wichtigen Absatzmärkten. Die Q3-Zahlen, die am 26. Oktober kommuniziert würden, sollten mehr Klarheit bringen - und könnten die Aktie in höhere Gefilde schieben.Im Moment ist der DAX-Titel eine Halteposition und der Stopp-Kurs verbleibt bei 6,90 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 10.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)