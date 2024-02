Anleger bleiben bei der Aktie mit Stopp bei 9,00 Euro an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2024)



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,36 EUR -0,10% (28.02.2024, 09:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,45 USD +1,36% (27.02.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe von Ende November bis Anfang Januar eine steile Rally aufs Parkett gelegt. Doch dann sei eine Konsolidierung erfolgt und nun erscheine der Kurs auf den ersten Blick richtungslos. Die Fundamentaldaten würden indes in eine ganz klare Richtung zeigen.Vom Tief am 24. Oktober bis zum vorläufigen Hoch am 11. Januar habe die Aktie der Deutschen Bank rund 37 Prozent zugelegt. Dann sei vorerst Schluss gewesen und die Aktie habe bis zur 50-Tage-Linie auf 11,83 Euro nachgegeben. Anfang Februar sei ein erneuter Versuch erfolgt, wieder in Richtung Norden zu steigen, damit sei das bisherige Jahreshoch bei 12,87 Euro herausgebildet worden.Danach sei indes abermals ein Rücksetzer erfolgt, diesmal unter die 50-Tage-Linie bei 12,04 Euro. Mittlerweile notiere die Aktie wieder über der Unterstützung, die nun bei 12,15 Euro verlaufe. Aber im Intradayhandel sei sie zuletzt erneut angetestet worden.Die Frage sei nun, welche Impulse es für die Aktie gebe, um demnächst einen neuen Angriff auf das Jahreshoch bei 12,87 Euro zu unternehmen. Da wäre zum einen das angekündigte Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 670 Millionen Euro, das aber noch nicht gestartet worden sei. Andererseits falle ein Blick auf die Fundamentaldaten.In der Vergangenheit seien niedrige Bewertungen bei Bankaktien oftmals als Value-Trap angesehen worden. Gerade bei der Deutschen Bank sei die Profitabilität unterdurchschnittlich und die Kosten zu hoch gewesen. Mit dem Konzernumbau der letzten Jahre könne davon keine Rede mehr sein. Zumal die Frankfurter auch bei den Ausschüttungen für Aktionäre deutlich zu den Peers aufgeholt hätten. Neben Dividendenerhöhungen seien in den kommenden Jahren auch weitere Aktienrückkäufe geplant.Aktuell achte der Markt bei europäischen Bankaktien indes eher auf das Thema Gewerbeimmobilien. Die Bewertung gerate dabei in den Hintergrund. Im Vergleich sei das Büroimmobilien-Portfolio der Deutschen Bank in den USA aber nicht übermäßig groß. Das Risikomanagement habe in den vergangenen Jahren zudem einen guten Job gemacht.Die Bewertung sei günstig und die Ausschüttungspolitik gehe in die richtige Richtung.