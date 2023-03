Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,704 EUR -0,02% (07.03.2023, 13:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,708 EUR -0,51% (07.03.2023, 13:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,52 USD +0,32% (06.03.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank warte weiter auf den Ausbruch aus der aktuellen Chartformation. Meldungen vom Unternehmen selbst habe es zuletzt keine gegeben, dafür habe die UBS ihre Kaufempfehlung für das Papier des Frankfurter Instituts mit einem Kursziel von 18,80 Euro bekräftigt.Abgesehen von der Schweizer Großbankempfehlen würden zwölf andere Experten aktuell den Kauf der Deutsche Bank-Aktie empfehlen. Von den restlichen 13 Analysten würden vier nun den Verkauf nahelegen, die verbleibenden zwölf würden raten, dabeizubleiben. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage im Konsens 14,23 Euro. Damit hätte die Aktie vom derzeitigen Kursniveau noch rund 21% Potenzial.Die Aktie der Deutschen Bank stehe vor einem neuen Kaufsignal. Dafür müsste das Dreieck über die obere Begrenzung bei 11,75 Euro aufgelöst werden. Dann könnte die Rally weitergehen. Auch aus fundamentaler Sicht bleibe die Aktie attraktiv. Die niedrige Bewertung und eine Dividendenrendite von rund 3% würden für das Papier sprechen. Mutige Anleger könnten auf einen baldigen Ausbruch setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: