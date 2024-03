Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach wie vor ein Kauf.Für die Deutsche Bank-Aktie gehe es derzeit immer weiter nach oben. Daran dürfte sich auch heute nichts ändern, denn die Papiere würden von einem positiven Analystenkommentar profitieren. Die nächste Hürde könnte nun fallen.Das erste Quartal sei so gut wie beendet und damit rücke die Berichtssaison wieder näher. Auch wenn die USA hier immer deutlich früher dran seien als Deutschland oder Europa, richte sich gerade bei den Analysten der Blick natürlich bereits auf die Geschäftsentwicklung von Januar bis März.Die Deutsche Bank wolle am 27. April ihre Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe daher die Aktie der Deutsche Bank unter die Lupe genommen und komme nun zu einer veränderten Einschätzung. Denn der Titel sei von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel steige von 17,00 auf 18,00 Euro.Analystin Giulia Aurora Miotto sehe vor allem deshalb ein höheres Kursziel für die Aktie, da der Markt die Ertragsdynamik und Kostenfortschritte der Bank unterschätzten würde. Was den Vorsteuergewinns angehe, liege sie mit ihrer Prognose daher deutlich über dem Durchschnitt aller Analysten.Kurzfristig stehe dem Kurs nun nur noch das Jahreshoch von 2022 im Weg. Dieses habe auf Schlusskurbasis bei 14,39 Euro gelegen. Diese Marke könnte heute fallen. Neben einem verbesserten Sentiment und der Hausse an den Börsen helfe der Aktie auch das Rückkaufprogramm für eigene Anteile, das seit Anfang März laufe.Investierte Anleger sollten den Stopp auf 11,00 Euro nachziehen. Das Kursziel des "Aktionär" steigt auf 17,50 Euro. Die Aktie ist nach wie vor ein Kauf, so Fabian Strebin. (Analyse vom 27.03.2024)