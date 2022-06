Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten bisher die Übernahmewelle im europäischen Finanzsektor ausgebremst. Gerüchte zu Plänen einzelner Institute hätten die Debatte zuletzt aber wieder befeuert. Der CEO der Deutschen Bank HABE sich nun dazu geäußert, welche Rolle der Konzern dabei spielen wolle.In diesem Jahr wolle die Deutsche Bank ihren Umbau abschließen. Deutsche Bank-CEO Christian Sewing habe gestern bei der Bloomberg Konferenz Future of Finance gesagt, dass das Institut "sein eigenes Haus in Ordnung haben müsse". Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Als eine Hürde für grenzüberschreitende Fusionen werde weiterhin die unvollendete Bankenunion in der Eurozone gesehen. Für Sewing seien Fortschritte dort "nicht die einzige Voraussetzung" für erfolgreiche Transaktionen. Die Deutsche Bank wolle - wie schon mehrfach vom Management erwähnt - eine führende Rolle bei der Konsolidierung spielen.Der Vorstandschef habe allerdings eingeräumt, dass die Bank in der Vergangenheit die Bedeutung der Unternehmenskultur bei Übernahmen nicht immer richtig eingeschätzt habe. "Man muss sicherstellen, dass die Kultur der beiden Institutionen, die Kultur des Managements wirklich zu einer potenziellen Transaktion passt", habe Sewing gesagt. Wenn die Sanierung Ende 2022 abgeschlossen sei, wolle die Bank eher als Käufer und nicht als Zielobjekt dastehen.Die Bewertung mit einem KGV von 6 gehöre zudem zu den niedrigsten im Sektor. Die Peers in Europa kämen im Schnitt auf 8. Mutige Anleger können zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link