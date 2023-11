Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Flaute am Immobilienmarkt in Deutschland könnte langsam zu Ende gehen. Darauf würden jüngste Daten des Verbandes der Pfandbriefbanken hindeuten. Auch für die Deutsche Bank sei das ein wichtiges Segment. Die Aktie habe gestern den jüngsten Aufwärtstrend getestet.Das eingebrochene Neugeschäft mit Krediten für Wohnimmobilien habe sich nach Einschätzung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) etwas erholt. Im dritten Quartal hätten die im VDP zusammengeschlossenen wichtigsten Immobilienfinanzierer Kredite für Wohnungen und Häuser im Volumen von 16,9 Milliarden Euro zugesagt - 13,4 Prozent mehr als im zweiten Quartal. Zugleich habe sich das Neugeschäft mit Krediten für Gewerbeimmobilien um 19 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro erholt, wie der Verband am Donnerstag berichtet habe. Gemessen am Vorjahreszeitraum habe in beiden Bereichen aber ein Rückgang von gut einem Fünftel gestanden.Das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierungen bewege sich gemessen an den Vorjahren weiter auf verhaltenem Niveau, habe Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer beim VDP, gesagt. "Allerdings sehen wir jetzt das dritte Quartal in Folge einen Anstieg." Das deute auf eine leichte Erholung hin. Der Verband vertrete Institute wie Deutsche Bank, Commerzbank , Landesbanken, große Sparkassen und Gewerbeimmobilienfinanzierer.Besonders stark erholt habe sich demnach das Neugeschäft mit Krediten für Mehrfamilienhäuser zum Vorquartal, allerdings von niedrigem Niveau aus. Auch bei Darlehen für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen habe es Zuwächse gegeben. Bei Krediten für Büroimmobilien sei es weiter kräftig um gut 10 Prozent bergab gegangen.Für die Deutsche Bank seien das positive Nachrichten, denn die Immobilienfinanzierung sei gerade im Privatkundensektor ein wichtiges Geschäftsfeld. Die Papiere des Geldhauses hätten gestern bereits den jüngsten Aufwärtstrend bei 11,10 Euro angetestet. Der Trend müsse halten, wenn es weiter nach oben gehen solle. Der Stopp verbleibt bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link