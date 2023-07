Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 herrsche Flaute im M&A-Markt. Das treffe Finanzinstitute, die im Investmentbanking tätig seien, und somit auch die Deutsche Bank. Im abgelaufenen zweiten Quartal habe der Markt in Deutschland indes wieder etwas angezogen. Die Deutsche Bank falle aber zurück.Der Datenanbieter Dealogic veröffentliche regelmäßig Rankings zum Investmentbanking für verschiedene Länder. Die jüngsten Daten würden Einblicke in die Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland geben. Die meisten Einnahmen im Segment Investmentbanking habe demnach Morgan Stanley mit 118 Millionen Dollar (109 Millionen Euro) einfahren können, gefolgt von Goldman Sachs mit 105 Millionen Dollar.Die Deutsche Bank sei demnach mit 95 Millionen Dollar Einnahmen auf dem dritten Platz gelandet. Im vergangenen Jahr habe das Geldhaus noch den ersten Platz für sich beanspruchen können. Da sei es nur ein schwacher Trost, dass laut Dealogic die Gesamterträge aller Banken in Deutschland in diesem Segment im zweiten Quartal um 31 Prozent höher als im Vorjahresquartal ausgefallen seien.Unterdessen habe sich die US-Bank JP Morgan erneut zur Deutschen Bank geäußert. Das Kursziel sei vor Quartalszahlen leicht von 15,00 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen worden. Analyst Kian Abouhossein schreibe in einer aktuellen Studie, dass sich durch eine Anpassung des Bewertungsmodells seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 leicht reduziert hätten. Die Investmentbank-Erträge des Geldhauses zum zweiten Quartal erwarte der Experte 17 Prozent tiefer und liege damit unter der Erwartung der Bank von minus 15 Prozent.Investierte Anleger bleiben an Bord, potenzielle Neueinsteiger eher an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link