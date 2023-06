Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,863 EUR +0,08% (12.06.2023, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,843 EUR -0,20% (09.06.2023, 17:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,61 USD -0,66% (09.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das zweite Quartal neige sich nun dem Ende zu, doch die Geschäftslage bei Investmentbanken sei weiterhin mau. Viele Branchenvertreter würden nun ein verlorenes Jahr befürchten. Auch die Deutsche Bank spüre die Flaute, die Prognosen würden das mittlerweile einkalkulieren. Für die Aktie seien das keine guten Nachrichten, denn auch ein anderer Bereich schwächele. Es gebe allerdings Hoffnung.Geprägt durch den Ukraine-Krieg hätten die global zwölf größten Investmentbanken im Schnitt 13% ihrer Einnahmen verloren. Darüber berichte das Handelsblatt mit Bezug auf Daten des Finanzinformationsdienstes Coalition. Die Perspektiven seien zudem nicht rosig: Europa stecke bereits in einem Abschwung, in den USA steige die Sorge vor einer Kreditklemme, abgesehen von wachsenden Risiken auf globaler Ebene stünden kommendes Jahr auch noch die Präsidentschaftswahlen an.Zuletzt hätten mehrere Investmentbanken schleppende Geschäft einräumen müssen. John Waldron, Präsident von Goldman Sachs, habe in der vergangenen Woche auf einer Investorenkonferenz gesagt, dass das Investmentbanking vor einem deutlichen Abschwung stehe. Bei Goldman Sachs selbst solle das Handelsgeschäft im laufenden Quartal um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen sein. Als Konsequenz solle es laut Medienberichten bald zur dritten Runde von Stellenstreichungen in diesem Jahr kommen.Auch bei der Deutschen Bank dürfte sich das schwierige Umfeld im laufenden Quartal bemerkbar machen. Der Analysten-Konsens rechne bei den Einnahmen des Investmentbankings mit einem Rückgang auf 2,4 Mrd. Euro, nach 2,6 Mrd. Euro vor einem Jahr. Das Handelsgeschäft solle demnach 300 Mio. Euro auf 2,1 Mrd. Euro einbüßen.Die Deutsche Bank-Aktie sei weiterhin im Seitwärtstrend gefangen. Erst ein Ausbruch über die 10-Euro-Marke würde hier Abhilfe schaffen. Danach käme bei 10,03 Euro auch sofort die 200-Tage-Linie in Sicht.Investierte Anleger sollten dabeibleiben, ein Neueinstieg dränge sich derzeit nicht auf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link