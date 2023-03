Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Absturz der Deutsche Bank-Aktie am vergangenen Freitag um zeitweise fast 15% habe die Angst vor größeren Problemen beim Frankfurter Geldhaus geschürt. Die Hinweise, dass der Absturz mit Entwicklungen am Markt für Kreditausfallversicherungen zusammenhänge, würden sich verdichten. Mit potenziellen Problemen der Deutschen Bank selbst bestehe wohl kein Zusammenhang.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden Finanzaufseher einen Deal mit Credit Default Swaps (CDS) von Ende letzter Woche untersuchen, der den Ausverkauf im Bankensektor am Freitag ausgelöst haben könnte. Die Transaktion solle ein Volumen von 5 Mio. Euro gehabt haben, berichte Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.In Finanzkreisen heiße es, dass es am Donnerstagabend ein auffälliges Geschäft mit CDS der Deutschen Bank gegeben habe. Das berichte das Handelsblatt. Dabei habe ein Marktteilnehmer einen höheren Preis für die Kreditausfallversicherungen bezahlt als unbedingt nötig. Dieser Deal habe damit ein deutlich höheres Risiko für die Deutsche Bank signalisiert, was wiederum den Aktienkurs des größten deutschen Geldhauses gedrückt haben könnte.Sollte es sich um eine gezielte Short-Attacke gehandelt haben, dann hätten sich Investoren wohl mit CDS-Papieren eingedeckt, was deren Preis erhöhe. Denn der Markt gelte als eher eng und illiquide. Durch die höhere Nachfrage nach CDS steige der Preis für die Derivate und signalisiere ein höheres Ausfallrisiko für die Schulden des Geldhauses, was wiederum den Aktienkurs belaste.Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie an der Seitenlinie bleiben. Das Chartbild müsste sich erst aufhellen, bevor über einen Neueinstieg nachzudenken wäre. Zudem sollte eine Beruhigung des Umfeldes abgewartet werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link