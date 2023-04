Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank könne heute zwar zulegen, der Kurs pendele dennoch in der Range der letzten Tage unterhalb der Marke von 10,00 Euro. Allerdings sei neben der Charttechnik für die Beurteilung von Aktien auch die Fundamentalanalyse entscheidend. Dort werde die Situation immer eindeutiger.Die Papiere im Bankensektor könnten die Verluste der letzten Wochen - ausgelöst durch die Pleite der Silicon Valley Bank am 10. März - immer noch nicht aufholen. Der Branche schlage nach wie vor größere Skepsis entgegen, der Zinsentscheid der US-FED Anfang Mai rücke zudem näher in den Fokus.Nach dem Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag hätten sich die Erwartungen hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank geändert. Mittlerweile würden 70 Prozent der Marktteilnehmer von einem weiteren Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten ausgehen. Vor einer Woche sei es noch weniger als die Hälfte gewesen. Danach hätten die Profis eher auf Zinssenkungen gesetzt, spätestens in der September-Sitzung.Für die Deutsche Bank spiele die Entwicklung in der Eurozone eine größere Rolle. Aber auch hier müsse die Zentralbank zwischen Inflationsbekämpfung und Finanzstabilität nun wieder genauer abwägen.Die Turbulenzen der vergangenen Wochen hätten zu deutlichen Kursabschlägen bei der Aktie der geführt. Die Kursentwicklung dürfte daher volatil bleiben. Der Bewertungsabschlag habe sich dadurch ausgeweitet, aber sei mittlerweile nicht mehr durch die zuletzt höheren Risiken zu erklären.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutschen Bank einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link