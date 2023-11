Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der seit Ende Oktober ausgebildete Aufwärtstrend bei der Aktie der Deutschen Bank sei endgültig gebrochen. Die Jahresendrally scheine zumindest bei den Papieren des deutschen Finanzinstitutes bereits wieder vorbei zu sein. Für kommendes Jahr gebe es aber Hoffnung.Nach Verlusten auf Schlusskursbasis am Freitag und Montag steige die Aktie im heutigen Intraday-Handel wieder moderat. Der Aufwärtstrend bei 11,15 Euro sei indes gebrochen worden. Nun drohe zumindest erneut ein Seitwärtstrend. Das Volumen sei derzeit eher unterdurchschnittlich.Wenig Potenzial würden derzeit offenbar auch die Experten der britischen Investmentbank Barclays sehen. Nach einem Analystenwechsel sei die Einstufung für Deutsche Bank auf "equal weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen worden. An den Prognosen für das Geldhaus habe sich nichts geändert, so der neu zuständige Analyst Krishnendra Dubey in einer aktuellen Studie.Chancen böten gerade im neuen Jahr die Ausschüttungen. Die Dividendenrendite solle für das Geschäftsjahr 2023 rund vier Prozent betragen, 2024 dann bereits sechs Prozent. Die Zeiten, als es keine Ausschüttungen gegeben habe, seien definitiv vorbei. Zudem werde es mit Sicherheit mindestens ein neues Aktienrückkauf-Programm geben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG