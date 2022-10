Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe unter der Führung von Christian Sewing alte Rechtsstreitigkeiten abschütteln und sich voll auf den Umbau konzentrieren können. Nun drohe aber eine neue Belastung für das Geldhaus. Die Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal scheine größer als bisher gedacht. Die Behörden würden scheinbar nun auch wegen des Verdachts auf andere Verfehlungen ermitteln.Bereits gestern habe es eine Razzia in der Firmenzentrale in Frankfurt am Main gegeben. Heute seien die Ermittler laut verschiedener Medienberichte dort erneut angerückt. Allerdings sollten auch die privaten Wohnungen von zehn Beschuldigten durchsucht worden sein. Darunter solle sich auch der ehemalige Co-Vorstandsvorsitzende Jürgen Fitschen befinden. Fitschen sei zwischen 2012 und 2016 Co-CEO der Bank gewesen.Die Deutsche Bank habe bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft am Dienstag Frankfurter Geschäftsräume durchgesucht habe. Die Maßnahme sei Teil der seit 2017 laufenden Ermittlungen, bei denen das Unternehmen kooperiere. Eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft habe lediglich mitgeteilt, dass 114 Beamte in Frankfurt ein Finanzinstitut und Wohnungen von zehn Beschuldigten durchgesucht hätten, habe aber keine Namen genannt.Ermittelt werden solle nun nicht nur zu Cum-Ex-Geschäften, sondern auch Cum-Cum-Deals. Dabei würden Aktien ausländischer Anleger kurzfristig verkauft, verliehen oder zurückgekauft, um sich Kapitalertragssteuer unrechtmäßigerweise erstatten zu lassen. Es gebe laut Handelsblatt Hinweise, dass auch die Deutsche Bank in derartige Geschäfte verstrickt sei.Aktuell sei noch nicht bekannt, ob eine Strafe auf die Deutsche Bank zukomme und in welcher Höhe. Der Imageschaden sei auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren. An der Börse störe die Anleger die Aufregung aktuell indes wenig. Kommende Woche würden die Q3-Zahlen erwartet und das gute Abschneiden der US-Konkurrenten im Handelsgeschäft wecke Hoffnungen. Die Aktie habe in den letzten Tagen ordentlich zulegen können.Investierte geben daher kein Stück aus der Hand, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link