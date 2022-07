Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe heute ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Einmal mehr habe das Team um CEO Christian Sewing die Erwartungen schlagen können. Dabei seien dem Institut gerade die Turbulenzen am Kapitalmarkt zugutegekommen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr werde aber vorsichtiger, der Umbau sei in Gefahr.Im zweiten Quartal habe die Bank den Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 1,55 Milliarden Euro gesteigert. Analysten hätten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 1,33 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich habe man 1,05 Milliarden Euro und damit rund die Hälfte mehr als noch vor einem Jahr eingefahren.Die Erträge hätten überraschend deutlich um sieben Prozent auf 6,65 Milliarden Euro zugelegt, was einem starken Anstieg im Unternehmenskundengeschäft zu verdanken gewesen sei. Erwartet worden seien 6,54 Milliarden Euro.Der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren sei erwartungsgemäß stark gewesen und habe gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent zugelegt. Die fünf größten USA Investmentbanken hätten einen Anstieg des Anleihehandels um durchschnittlich 31 Prozent verzeichnet. Im Handelsbereich habe man die Schätzungen geschlagen und die Erlöse auf 2,39 Milliarden Euro erhöht.Die Bank habe einmal mehr gute Zahlen vorgelegt. Allerdings richte sich der Blick nun auf das zweite Halbjahr und dann dürften die volkswirtschaftlichen Probleme voll auf das Institut durschlagen. Es werde spannend, wie die Anleger den angepassten Ausblick aufnehmen würden.Die Deutsche Bank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link