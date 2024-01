Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank warte morgen mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Jahr auf. Dabei seien die Erwartungen der Analysten verhalten, die Experten der Citigroup hätten nun vorab ihre Kaufempfehlung für die Aktie sogar gestrichen.Morgen würden die Märkte auf die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank und die Jahresbilanz schauen. Für das vierte Quartal würden Erträge von 6,88 Milliarden Euro, was 4 Prozent mehr als im Vorjahr wäre, erwartet. Der Nettogewinn solle sich auf 866 Millionen Euro, ein Minus von 56 Prozent, belaufen.Im Gesamtjahr 2023 dürften die Erlöse laut Analysten-Prognose um 7 Prozent auf 29,0 Milliarden Euro gestiegen sein. Beim Gewinn sei nach Experteneinschätzung ein Einbruch von mehr als 20 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro erfolgt.Im laufenden Jahr seien die Erwartungen indes wieder höher: Unter dem Strich dürfte sich laut Analystenschätzungen der Gewinn auf 4,96 Milliarden Euro erholen. Die Erträge sollten demnach auf 29,4 Milliarden Euro zulegen.Bei der Deutsche Bank-Aktie würden nun mit zwölf die "Halten"-Empfehlungen überwiegen, vor zehn Analysten, die bullish seien. Drei Experten würden sich derzeit von den Papieren trennen.Die Erwartungen vor Zahlen bei der Deutschen Bank seien gedämpft. Sollte es tatsächlich wenig positives aus dem vierten Quartal zu vermelden geben, dann dürfte es umso mehr auf eine positive Prognose für das laufende Jahr ankommen. Die Ausschüttungspolitik dürfte dabei im Fokus stehen.Investierte bleiben vor den Zahlen an Bord, ein Neueinstieg drängt sich nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)