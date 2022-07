Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit Sommer 2014 würden Banken wie die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) - und natürlich auch die Kunden Negativzinsen zahlen. Diese Zeit nähere sich wohl dem Ende. Schon vor der erwarteten ersten Leitzinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren hätten mindestens 49 Finanzinstitute das so genannte Verwahrentgelt für Privatkunden ganz oder teilweise abgeschafft.Das gehe aus einer Auswertung des Vergleichsportals "Verivox" von rund 1.300 Banken und Sparkassen hervor. Viele würden allerdings noch abwarten. Den Daten zufolge würden aktuell immer noch mindestens 426 Kreditinstitute Negativzinsen ab bestimmten Summen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto (Stand: 14. Juli) verlangen. "Sobald die Notenbank den Strafzins auf Bankeinlagen streicht, werden auch die Negativzinsen für Sparer auf breiter Front wegfallen", erwarte Oliver Maier Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Ein historisches Zinsphänomen geht zu Ende".Hintergrund: Die EZB wolle bei ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag (21. Juli) angesichts der Rekord-Inflation die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 0,25 Pp anheben. Es wäre die erste Zinserhöhung seit elf Jahren. Im September habe die Notenbank einen weiteren - womöglich größeren Zinsschritt - in Aussicht gestellt. Noch müssten Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken würden. Die Kosten dafür würden viele Finanzinstitute an die Kunden weiter geben.Mehrere große Geldhäuser, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank, hätten zuletzt angekündigt, die Negativzinsen für ihre Kunden entsprechend der EZB-Entscheidungen zurückzufahren. Beide Banken würden zwar Erträge aus dem Geschäft mit Verwahrentgelten einbüßen, doch die geldpolitische Straffung dürfte das positiv überkompensieren. Konkret könnten um ein Prozent höhere Zinsen bis zu 400 Millionen mehr Nettozinserträge nach einem Jahr bedeuten. Das gehe aus den jeweiligen Projektionen der beiden größten deutschen Banken hervor.Sowohl die Aktie der Deutsche Bank als auch die der Commerzbank seien jüngst ausgestoppt worden. Beide Aktien seien charttechnisch arg angeschlagen, würden sich jeweils im kurzfristigen Abwärtstrend befinden. Neuengagements seien derzeit daher bei beiden Werten nicht indiziert.DER AKTIONÄR setzt jedoch in seinem Musterdepot aufgrund der Zinsfantasie weiter auf die Commerzbank und profitiert dabei von einem günstigen Einstand, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)