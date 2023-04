Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute gegen Mittag würden die ersten US-Banken mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Quartal aufwarten. Doch seit der Pleite der Silicon Valley Bank am 10. März habe sich der Ausblick für die Branche eingetrübt. Gerade im Investmentbanking dürften die Ergebnisse indes auch auf die Entwicklung bei der Deutsche Bank Hinweise geben.Die größte US-Wall-Street-Bank J.P. Morgan dürfte von Einlagenzuflüssen in den letzten Wochen profitiert haben. Denn nicht nur bei der Silicon Valley Bank (SVB) seien Milliarden an Sparguthaben aus Angst vor einer Pleite abgeflossen. Rund 312 Milliarden Dollar an Einlagen habe das US-Banksystem zwischen dem 1. und dem 29. März verloren, wie Daten der Notenbank zeigen würden. Die 25 größten US-Banken hätten allerdings Einlagen hinzugewonnen, während die kleineren stark verloren hätten.Nun würden einige Experten mit einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen rechnen, da viele Geldhäuser zurückhaltender bei der Vergabe neuer Kredite agieren dürften. Das schwäche die Gewinne, die die Banken mit der Ausreichung neuer Darlehen erwirtschaften würden. Nach dem Kollaps von SVB und Signature hätten beispielsweise die Analysten von Morgan Stanley ihre Schätzungen für die Nettozinserträge der gecoverten großen Banken um 0,5 Prozent für 2023 gesenkt. Für alle Finanzinstitute seien die Schätzungen allerdings um 7,1 Prozent zurückgegangen.Im Investmentbanking könnten die Geschäfte allerdings aufgrund der seit Wochen gestiegenen Unsicherheit besser als gedacht gelaufen sein. Gemeint sei vor allem der Handel mit Derivaten und Anleihen, hier sei die Deutsche Bank ebenfalls stark engagiert und könnte profitiert haben.Aufgrund der geringen Bewertung - KGV von 5 für 2023 - und der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung sieht "Der Aktionär" bei der Aktie Potenzial. Mutige bauen eine erste Position auf und beachten den Stopp bei 7,00 Euro, so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link