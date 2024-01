Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,452 EUR +0,97% (02.01.2024, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,462 EUR +0,79% (02.01.2024, 10:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,55 USD -0,51% (29.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Ende des vergangenen Jahres habe es die Deutsche Bank nicht geschafft, die Behinderungen für alle Postbank-Kunden, die durch eine Umstellung der IT verursacht worden seien, zu beseitigen. Anfang 2024 solle es nun allerdings klappen. Intern gebe es nun offenbar Konsequenzen.Bereits Ende 2023 habe der Aufsichtsrat der Deutschen Bank den Wirtschaftsprüfer EY damit beauftragt, die Verantwortlichkeiten für das Schlamassel bei der Tochter Postbank aufzudecken. Ob die aktuelle Entwicklung damit im Zusammenhang stehe, sei. Aber laut einem Bericht des Handelsblatts verlasse Manuel Loos die Bank.Der Manager sei für Serviceleistungen in Betriebsablauf in der Privatkundensparte zuständig gewesen und solle sich laut Insidern mit der Deutschen Bank auf seinen Abschied geeinigt haben. Beide Seiten seien übereingekommen, dass in diesem Bereich ein Neuanfang nötig sei, habe eine andere mit dem Sachverhalt vertraute Person gegenüber dem Handelsblatt gesagt. Das Geldhaus habe sich dazu nicht äußern wollen. Loos habe eine Anfrage des Handelsblatts unbeantwortet gelassen.Intern solle Loss seit Längerem in der Kritik gestanden haben, denn seit der schrittweisen Migration der Postbank-IT auf die Systeme der Mutter sei es zu vielfältigen Problemen für mehrere tausend Kunden gekommen. Nicht nur hätten viele Bankkunden keinen Zugriff mehr auf ihre Konten, besonders betroffen gewesen seien auch Menschen, die eine Baufinanzierung beantragt hätten, oder deren Gelder gepfändet worden seien.Zum Jahresende sei auch das bisherige Hoch von 2023 bei 12,35 Euro erneut angelaufen worden. Auf Schlusskursbasis habe die Hürde indes noch nicht erreicht werden können. Außerdem müsse bedacht werden, dass das Handelsvolumen in den letzten Tagen des Jahres traditionell dünn ausgefallen sei. Das könnte sich diese Woche noch fortsetzen, da viele Anleger noch im Urlaub sein dürften.Alleine von der Bewertungsseite habe die Aktie noch Luft: Die Peergroup werde im laufenden Jahr bei einem KGV von 7 erwartet, für die Deutsche Bank würden Analysten im Schnitt einen Wert zwischen 5 und 6 prognostizieren. Die Dividendenrendite dürfte ab jetzt zudem deutlich anziehen. Anleger sollten dem Trend folgen und zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: